QR-коды отменили в Омской области

Система QR-кодов со вторника, 1 марта, перестанет действовать для посещения общественных мест в Омской области, решил оперштаб региона.

Система допуска по QR-кодам больше не действует при посещении учреждений культуры и предприятий сферы услуг — гипермаркетов, ТРЦ, кафе и ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров и парикмахерских, бассейнов и аквапарков, а также массовых мероприятий, в том числе спортивных. Сняты ограничения на заполняемость зрительских мест в спортивных сооружениях.

Региональное управление Роспотребнадзора и областной Минздрав отметили тенденцию к улучшению эпидситуации в Омской области.

«При этом по требованию Роспотребнадзора мы сохраняем масочный режим, потому что опасность заражения остается», — прокомментировал губернатор Александр Бурков.