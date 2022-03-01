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QR-коды отменили в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Система QR-кодов со вторника, 1 марта, перестанет действовать для посещения общественных мест в Омской области, решил оперштаб региона.

Система допуска по QR-кодам больше не действует при посещении учреждений культуры и предприятий сферы услуг — гипермаркетов, ТРЦ, кафе и ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров и парикмахерских, бассейнов и аквапарков, а также массовых мероприятий, в том числе спортивных. Сняты ограничения на заполняемость зрительских мест в спортивных сооружениях.

Региональное управление Роспотребнадзора и областной Минздрав отметили тенденцию к улучшению эпидситуации в Омской области.

«При этом по требованию Роспотребнадзора мы сохраняем масочный режим, потому что опасность заражения остается», — прокомментировал губернатор Александр Бурков.

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Иркут 69

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sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))
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