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Новосибирские власти рассказали о повышении цены на гречку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг Новосибирской области сообщил, что магазине не должны повышать цену на гречку, у производителей есть достаточные запасы, сообщает правительство региона.

На сайте магазина «Лента», например, гречневая крупа стоит от 99 рублей за 500 граммов до 149 рублей за 800 граммов.

«Федеральные продовольственные сети взяли на себя обязательства не повышать торговую надбавку на социально значимые товары и оставляют ее минимальной. Проблем с поставками товаров нет, запасы товаров достаточные, полная продуктовая линейка разной цены имеется в наличии в магазинах Новосибирска», — говорится в сообщении.

По информации продуктового ритейлера «Марии Ра», цена на подсолнечное масло менялась в ноябре 2021 года, на гречку — в декабре 2021 года, это было связано с изменением закупочной цены от поставщика.

По данным Минпромторга, цена на гречневую крупу по состоянию на 22 февраля 2022 года составила 70,7 тысячи рублей за тонну, на 16 февраля цена была 71 тысячу рублей за тонну. У производителей (Безменовский элеватор) за неделю наблюдается снижение цены — на 0,3%.

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Топ комментариев

frenchman

Ты хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?

fydor55

При коммунистах за такие выходки они бы в лучшем случае уже на лесоповале были.

ForYouTube

Вообще давно пора прикрыть этот днс за его манипуляции с ценами, тут война идёт, а они ещё цены подымают....

frenchman

Какие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?
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