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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден заявил, что альтернативой санкциям была «третья мировая»

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден считает, что альтернативой жестким санкциям, которые Вашингтон ввел в отношении Москвы, была бы «третья мировая война».

«Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — цитирует ТАСС Байдена.

Он ожидает, что санкции принесут желаемый Вашингтоном результат не сразу. «Нет таких санкций, который дали бы немедленный результат. Не бывает такого, чтобы вы могли ввести санкции против кого-то и сказать, что вы больше не сможете быть президентом России», — сказал глава Белого дома.

«Но я думаю, что эти санкции являются самыми масштабными в истории - как экономические, так и политические санкции», — считает Байден. Он выразил уверенность, что Россия заплатит «серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Запад объявил о жестких санкциях против России. Был нанесен удар по банковской системе, объявлены санкции против Путина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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