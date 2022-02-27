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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинский ракетный полк добровольно сложил оружие

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Украинский 302-й зенитный ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие, подразделениям российской армии добровольно сдался 471 военнослужащий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий», — приводит ТАСС слова Конашенкова.

Зенитный ракетный полк был оснащен комплексами ПВО «Бук М-1». «Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь», — отметил представитель Минобороны, уточнив, что после оформления документов они будут отправлены к своим семьям.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России заявило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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