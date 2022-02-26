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Масленица: как и когда празднуем в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Масленица — один из самых народных и долгих праздников. Проводы зимы с приготовлением блинов и походами в гости длятся целую неделю. В 2022 году Масленица начинается с понедельника, 28 февраля.

Сейчас дата Масленицы меняется ежегодно, в зависимости от даты Пасхи, которую отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Масленичная неделя в 2022 году выпала на 28 февраля — 6 марта.

Но раньше, по мнению этнографов, она отмечалась в районе 22 марта — дня весеннего равноденствия. Известный фольклорист Владимир Пропп считал, что Масленица возникла как земледельческий обряд для плодовитости. Она входила в единый цикл с другими аграрными праздниками: Семиком, Троицей, Иваном Купалой и «похоронами Костромы».

Масленица — это не женщина, а мужчина — Ярило. Этот языческий бог солнца и плодородия представлялся древним русичам в образе молодого мужчины, ежегодно умирающего и вновь воскресающего.

С Масленицей связаны катания на лошадях и с гор, ряжения. Выпечка блинов вообще была на третьем или четвертом месте, рассказывала в интервью «Научной России» этнограф Елена Фурсова.

«Сценарий сжигания чучела в свое время был придуман советскими работниками культуры, но до сих пор присутствует в наших традициях празднования Масленицы», — отметила Фурсова, добавив, что в деревнях мастерили снежную бабу, которая таяла естественно, а чучела разрывали.

Масленичная неделя

Неделя делится на два периода. Узкая Масленица — понедельник, вторник и среда, и широкая Масленица — четверг, пятница, суббота и воскресенье.

Понедельник — Встреча. Свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших.

Вторник — Заигрыш. Устраивали смотрины невест и сватались. Чтобы познакомиться, парни и девушки устраивали катания на санях.

Среда — Лакомка. Теща принимала в гостях зятя, должна была продемонстрировать ему свое расположение и накормить блинами.

Четверг — Разгул, или Широкий. Начиналось широкое празднование с катаниями на лошадях, кулачными боями, ритуальным костром и штурмом снежного городка.

Пятница — Тещины вечерки. Зять приглашал тещу на ответный визит и сам пек угощение.

Суббота — Золовкины посиделки. Невестка в этот день приглашала сестру мужа и других родных, подруг для общения.

Воскресенье — Проводы, или Прощеный день. Принято просить прощения за обиды, причиненные за год. В этот день в огонь бросали блины и прощались в Масленицей.

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Отношения #Праздник #Религия
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RS1981

Здается мне в Киеве после сегодняшней ночи не останется ни одного целого ювелирного магазина......

mosquito__2010

Да да имеет. В понедельник вступит.

volodey19760802

Не велика честь петь с бородатыми пи....

RS1981

Призыв имеет смысл, а вот реализация......
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