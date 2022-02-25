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Секрет бурятских лучников откроют с помощью ДНК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/minsportrb

Анализ ДНК возьмут у талантливых лучников из Бурятии, а затем создадут модели отбора талантливых детей и оценки подготовки спортсменов, сообщил главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин на межрегиональной конференции по спортивной медицине.

Лучники в Бурятии на протяжении многих лет стабильно достигают успехов на всероссийских, международных, олимпийских соревнованиях.

«Предметом исследования станут биологические материалы – это кровь и волосы с целью определения элементного состава тела. Врожденные характеристики – спортивные задатки, уровень стрессоустойчивости, спортивной мотивации, параметры телосложения и предрасположенности к возникновению тех или иных болезней и травм», — цитирует «Baikal-daily»Шубина.

На основе полученных данных создадут биобанк спортсменов. Затем специалисты разработают научные модели, в том числе с использованием генетических технологий отбора на тренировочный этап спортивной подготовки одаренных детей.  

А также ученые разработают модели оценки физической, функциональной, психофункциональной и технико-тактической подготовки и для профилактической, спортивной медицины с индивидуализацией подхода обследования.

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Топ комментариев

AlexEvil

НАТО нафиг не нужен народ Украины, нужна только территория...И пофиг что там будет с народом....Раньше...

Artur Morgan

иронично,а ведь еще совсем недавно украина строила планы как дойдет до Кремля

sib_man9

ауди и лендоверы не подвезут , точно беда

kygear

Поздно говорить..Крови детской на руках многовато.
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