Секрет бурятских лучников откроют с помощью ДНК

Анализ ДНК возьмут у талантливых лучников из Бурятии, а затем создадут модели отбора талантливых детей и оценки подготовки спортсменов, сообщил главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин на межрегиональной конференции по спортивной медицине.

Лучники в Бурятии на протяжении многих лет стабильно достигают успехов на всероссийских, международных, олимпийских соревнованиях.

«Предметом исследования станут биологические материалы – это кровь и волосы с целью определения элементного состава тела. Врожденные характеристики – спортивные задатки, уровень стрессоустойчивости, спортивной мотивации, параметры телосложения и предрасположенности к возникновению тех или иных болезней и травм», — цитирует «Baikal-daily»Шубина.

На основе полученных данных создадут биобанк спортсменов. Затем специалисты разработают научные модели, в том числе с использованием генетических технологий отбора на тренировочный этап спортивной подготовки одаренных детей.

А также ученые разработают модели оценки физической, функциональной, психофункциональной и технико-тактической подготовки и для профилактической, спортивной медицины с индивидуализацией подхода обследования.