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Около 100 новосибирцев вышли на площадь Ленина против войны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/marsh_nsk

Около 100 новосибирцев вышли в четверг вечером на несанкционированную акцию против военных действий на Украине, 20 человек были задержаны.

В четверг утром Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. 

Новосибирцы в четверг вечером вышли на площадь Ленина с антивоенными плакатами. Они скандировали: «Нет войне».

По данным правительства Новосибирской области, 24 февраля было задержано 20 участников несогласованных публичных мероприятий, всем вынесли предостережения. На активных участников составлено восемь протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок.

«Гражданин… при пресечении несанкционированного мероприятия с участием 100 человек, оказал неповиновении сотрудникам полиции», — написано в протоколе об административном правонарушении, которое опубликовал новосибирец Андрей Терехин.

Правительство предупредило жителей о том, что участие в акциях не законно. В пятницу с утра на площади Ленина дежурят машины полиции.

Фото: © Sibnet.ru

«Участники данных акций способствуют дестабилизации ситуации в обществе, что в текущий момент особенно недопустимо, их ждет наказание в соответствии с действующим законодательством», – сказал начальник управления административных органов администрации губернатора и правительства региона Алексей Кириллов.

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AlexEvil

НАТО нафиг не нужен народ Украины, нужна только территория...И пофиг что там будет с народом....Раньше...

ifhbrjd

Вкладываться в Ладу? Да вы издеваетесь!

sib_man9

ауди и лендоверы не подвезут , точно беда

kygear

Поздно говорить..Крови детской на руках многовато.
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