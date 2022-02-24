Кремль назвал условие для переговоров с Зеленским

Россия готова к переговорам с украинскими властями, если они готовы обсуждать нейтральный статус и отказ от размещения вооружений, заявил, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены. Он это сформулировал достаточно четко», — цитирует «Российская газета» Пескова.

Он отметил, что «это нейтральный статус и отказ от размещения вооружений». «Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это», — добавил он.

На вопрос, готова ли Россия общаться с руководством Украины на эту тему, пресс-секретарь российского лидера ответил: «Если руководство Украины готово об этом говорить».

Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами. Главы ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой защитить республики от Украины.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир объявил о начале спецоперации России на Украине