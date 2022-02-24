Часть COVID-ограничений отменили в Новосибирской области

Власти Новосибирской области решили отменить часть ограничений, связанных с распространением коронавируса. Салоны красоты будут работать без QR-кодов, возобновятся спортивные мероприятия.

Глава региона Андрей Травников подписал соответствующее постановление в четверг, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Со дня принятия постановления работодатели самостоятельно определяют количество работников, которых переводят на дистанционный режим.

С 1 марта допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, ателье осуществляется без QR-кода.

С 15 марта возобновляется деятельность по проведению всех официальных спортивных мероприятий на территории Новосибирской области при заполняемости не более 70%.