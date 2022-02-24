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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Российская армия подавила противовоздушную оборону Украины, инфраструктура украинских авиабаз выведена из строя, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В российском военном ведомстве также сообщили, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают, а военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир объявил о начале спецоперации России в Донбассе, Минобороны также сообщило о нанесении точечных ракетных ударов по военной инфраструктуре страны.

«Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины», — говорилось в сообщении ведомства, которое подчеркивало, что гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Генштаб Украины сообщил ранее о том, что Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по шести украинским аэродромам.

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Оборона #Армия #Оружие #Конфликты
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