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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Томский губернатор назвал решение признать ДНР и ЛНР выстраданным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин во вторник поддержал решение признать ДНР и ЛНР и назвал его выстраданным.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами.

«Безусловно, мы поддерживаем решение президента признать ДНР и ЛНР. Это не только признание независимости территорий, но и признание для миллионов живущих там людей права на жизнь, права на мир, права на русский язык. Это решение выстраданное, другого и быть не могло», — цитирует Жвачкина пресс-служба администрации Томской области.

По словам губернатора, несмотря на расстояние, «сибиряки всегда были рядом с жителями Донбасса и Луганска».

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Топ комментариев

karuto

Вот это поворот. За что скакали, панове?

Disobedient

Ура!!! Лучше поздно чем никогда. Радостно и грустно. Вспоминая сколько невинных жертв погибли за эти...

Sovik

И это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.

Plaguer

Скорее всего выхода другого не было. Надеюсь это наци были.
Sibnet.Ru