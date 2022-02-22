Томский губернатор назвал решение признать ДНР и ЛНР выстраданным

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин во вторник поддержал решение признать ДНР и ЛНР и назвал его выстраданным.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами.

«Безусловно, мы поддерживаем решение президента признать ДНР и ЛНР. Это не только признание независимости территорий, но и признание для миллионов живущих там людей права на жизнь, права на мир, права на русский язык. Это решение выстраданное, другого и быть не могло», — цитирует Жвачкина пресс-служба администрации Томской области.

По словам губернатора, несмотря на расстояние, «сибиряки всегда были рядом с жителями Донбасса и Луганска».