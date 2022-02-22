Томский губернатор назвал решение признать ДНР и ЛНР выстраданным

Фото: © предоставлено пресс-службой Томской области
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин во вторник поддержал решение признать ДНР и ЛНР и назвал его выстраданным.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами.
«Безусловно, мы поддерживаем решение президента признать ДНР и ЛНР. Это не только признание независимости территорий, но и признание для миллионов живущих там людей права на жизнь, права на мир, права на русский язык. Это решение выстраданное, другого и быть не могло», — цитирует Жвачкина пресс-служба администрации Томской области.
По словам губернатора, несмотря на расстояние, «сибиряки всегда были рядом с жителями Донбасса и Луганска».
karutoВот это поворот. За что скакали, панове?
DisobedientУра!!! Лучше поздно чем никогда. Радостно и грустно. Вспоминая сколько невинных жертв погибли за эти...
SovikИ это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.
PlaguerСкорее всего выхода другого не было. Надеюсь это наци были.