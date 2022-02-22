Магическая дата: что означает день 22.02.2022

Наступил один из главных дней 2022 года с точки зрения нумерологии — 22 февраля. В этот день открывается энергетический поток, который поможет исполнить желания.

22.02.2022 — дата-палиндром: ее можно прочесть в обоих направлениях одинаково. Такое встречается редко, подобные дни считаются очень важными с точки зрения нумерологии и эзотерики. Также особенный день наступит в 22 лунные сутки.

«Двойка в нумерологии выступает как одно из главных чисел, которое характеризует количество энергии. Это выход на новый уровень развития, приобретение духовных качеств и знаний. Конечно же, такое количество двоек говорит о том, что в этот день есть возможность работать с квантовым полем, энергетикой пространства, загадывать желания и работать над исполнением своих целей», — рассказала нумеролог Элена Гамаюн Sibnet.ru.

По словам нумеролога, в этот день категорически запрещены конфликты, ссоры, зависть, негативные эмоции. Необходимо следить за мыслями, словами, желательно не сплетничать, а сместить фокус внимания на увлечения, хобби, все то, что доставляет удовольствие.

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Этот день идеален для принятия очистительных ванн, например, с морской солью. Тем, кто увлекается духовными практиками, самое время работать с освобождением от негативной энергии, добавила собеседница.

Но особенно большой поток энергии откроется 22.02.2022 в 22 часа 22 минуты. Нумеролог посоветовала в это время зажигать свечи, загадывать желания. Например, красная свеча привлечет в жизнь любовь и здоровье, зеленая —материальное благополучие. Также можно написать желание на листке и сжечь его ровно в 22 часа и 22 минуты.

«Сама двойка символизирует любовь, гармонию, дипломатию. В этот день полезно налаживать отношения, восстанавливать прерванные контакты, проводить время с близкими, работать над любовными отношениями. Когда энергопоток откроется в эту дату, можно составлять планы на будущий месяц, определяться с целями, делать что-то приятное для себя, стараться провести этот день в атмосфере гармонии и дружелюбия», — добавила Гамаюн.