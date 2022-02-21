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Более 60 тысяч беженцев прибыли в Россию с Донбасса

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба МЧС России

Более 61 тысячи жителей Донбасса прибыли в Россию, после объявления эвакуации населения в ДНР и ЛНР, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Беженцы направляются в Ростовский край. За сутки из этого региона отправлено девять поездов с людьми из Донбасса в другие регионы России. «Таким образом, география расширяется», — цитирует ТАСС Чуприяна.

Для оказания материальной помощи беженцам предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. «Мы получили около 4 тысяч заявлений, более 1 тысячи человек получили выплаты. Уверен, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится», — глава МЧС.

Все прибывающие в обязательно порядке сдают тесты на коронавирус. По словам Чуприна, инфекция была обнаружена пока только у 20 человек.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля. В обращениях к жителям главы Донецкой и Луганской народных республик заявили, что это связано со скорым наступлением Украины в Донбассе. 

Более 30 регионов России заявили о готовности принять у себя беженцев с Донецкой и Луганской народных республик, в том числе Крым, Московская и Ленинградская области.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
Sibnet.Ru