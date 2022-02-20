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Украинские силы обстреляли Донбасс запрещенными снарядами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют запрещенные минскими соглашениями снаряды и применяют тяжелое вооружение на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

На территории самопровозглашенных республик Донбасса всю ночь продолжались интенсивные обстрелы, использовались запрещенные минскими соглашениями 120-миллиметровые мины и разрывные снаряды, сообщили в представительствах ДНР и ЛНР в СЦКК.

По информации представителей ДНР, за минувшую ночь начала по территории республики выпущено 162 снарядов и мин калибром 82-122 миллиметров, под обстрелом оказались 11 населенных пунктов

Представители ЛНР с СЦКК сообщили, что за 19 февраля 2022 года со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня, в том числе, с применением тяжелого вооружения.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. За сутки было зафиксировано 1566 случаев нарушения режима прекращения огня.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Власти республик также объявили всеобщую мобилизацию.

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