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Республики Донбасса объявили всеобщую мобилизацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kalashnikov.media

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

«Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей», — заявил Денис Пушилин в видеообращении.

В ЛНР запрещается выезд за пределы республики мужчинам возрастом от 18 до 55 лет. Государственные органы наделили полномочиями осуществлять изъятие транспортных средств и другого имущества у предприятий, учреждений, организаций и граждан для нужд обороны.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Россию.

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Политика #Мир #Армия
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