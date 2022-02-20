НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Два Алтая родились в Москве в прошлом году

Источник:
Sibnet.ru
272 0
Фото: © Sibnet.ru

Пятерка самых популярных детских имен изменилась в Москве в 2021 году, выросло и число редких имен – двоих детей назвали Алтаем, сообщает официальный портал мэра Москвы.

В 2020 году имя Лев находилось на седьмом месте, а сейчас занимает четвертую позицию. Имя Ева обошло по популярности Елизавету и Анастасию. Также родившихся в 2021 году в Москве мальчиков на 23 процента чаще стали называть именем Мирон, а девочек почти на 35 процентов — именем Есения.

Также в Москве в 2021 году родилось 13 мальчиков, которых назвали именем Марс, три Зевса, три Космоса, одна Апполония, одна Марселина и один Люций. Пять мальчиков назвали именем Август, а четырех девочек — именем Августина. Шести мальчикам дали имя Север, а одной девочке — имя Северин. Также в Москве появилось пять маленьких Енисеев, два Алтая и три Невы.

12 мальчиков назвали именем главного героя культовой поттерианы — Гарри, а шесть новорожденных получили имя знаменитого футболиста Лионеля (Месси).

Также среди необычных женских имен встречались Земфира, Лолита, Мэри, Тереза, Мальвина, Фрейя, Дельфина, Космея, Ариэль, Медея, Муза, Электра. Родители называют детей и двойными именами, например Ясна-Людмила, Анна-Оливия, Лука-Павло, Марк-Федерико. Встречаются даже тройные имена: Роман-Пьер-Евгений.

Еще по теме
Россия выплатит пособие каждому эвакуированному жителю Донбасса
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
Путин прокомментировал «вторжение» России на Украину
Россия передала ответ Западу по гарантиям безопасности
смотреть все
Республика Алтай #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Книги алтайских писателей выпустят к юбилею края
Два Алтая родились в Москве в прошлом году
Игроки «Сибири» и «Авангарда» повысили статус после победы Финляндии
Стартовал гранд‑тур «Байкальская миля 2022»
Самое популярное
Байден обратился к российскому народу
Cyberpunk 2077 получил огромное обновление
Навальному устроили новый суд в колонии
Признание республик Донбасса направят Путину
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

лачинов

А когда используют армию и "современное вооружение НАТО" в борьбе со своим народом это как называется?

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

Алекс555

А ты представляешь сколько под эту дудочку денег отмоется и разворуется ,которые уже карманы растопырили.
Sibnet.Ru