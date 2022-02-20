Два Алтая родились в Москве в прошлом году

Пятерка самых популярных детских имен изменилась в Москве в 2021 году, выросло и число редких имен – двоих детей назвали Алтаем, сообщает официальный портал мэра Москвы.

В 2020 году имя Лев находилось на седьмом месте, а сейчас занимает четвертую позицию. Имя Ева обошло по популярности Елизавету и Анастасию. Также родившихся в 2021 году в Москве мальчиков на 23 процента чаще стали называть именем Мирон, а девочек почти на 35 процентов — именем Есения.

Также в Москве в 2021 году родилось 13 мальчиков, которых назвали именем Марс, три Зевса, три Космоса, одна Апполония, одна Марселина и один Люций. Пять мальчиков назвали именем Август, а четырех девочек — именем Августина. Шести мальчикам дали имя Север, а одной девочке — имя Северин. Также в Москве появилось пять маленьких Енисеев, два Алтая и три Невы.

12 мальчиков назвали именем главного героя культовой поттерианы — Гарри, а шесть новорожденных получили имя знаменитого футболиста Лионеля (Месси).

Также среди необычных женских имен встречались Земфира, Лолита, Мэри, Тереза, Мальвина, Фрейя, Дельфина, Космея, Ариэль, Медея, Муза, Электра. Родители называют детей и двойными именами, например Ясна-Людмила, Анна-Оливия, Лука-Павло, Марк-Федерико. Встречаются даже тройные имена: Роман-Пьер-Евгений.