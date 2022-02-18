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Россияне назвали факторы стресса на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россияне уровень стресса на работе по 10-балльной шкале и назвали основные факторы, которые к нему приводят.

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, как жители России оценивают свой уровень стресса от работы. В опросе приняли участие более 7 тысяч человек.

В среднем респонденты оценили стресс на 6 баллов из 10, где 1 — «стресс совсем не ощущается», а 10 — «уровень стресса на грани выгорания». При этом мужчины оценили уровень стресса на 5 баллов, женщины — на 6.

Более половины опрошенных (53%) оценили уровень стресса от 1 до 5 баллов. 15% участников исследования отметили, что совсем не ощущают стресса, столько же — находятся на максимальном уровне 10-балльной шкалы.

Почти половина респондентов (47%) указали, что испытывают стресс из-за накопленной усталости. Треть опрошенных (33%) обвинили большое количество задач. 23% участников ответили, что дело в состоянии здоровья, по 22% отметили токсичную атмосферу в коллективе и давление со стороны руководства.

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