Стартовал гранд‑тур «Байкальская миля 2022»

Гранд-тур «Байкальская миля 2022» стартует 20 февраля, его участники отправятся на Байкал разными дорогами из разных городов необъятной страны, чтобы собраться вместе на берегах священного озера, сообщают организаторы.

Старт уникальному пробегу будет дан в Москве (Поклонная гора), Санкт-Петербурге (Якорная площадь, Кронштадт) и Владивостоке (бухта Золотой Рог).

Командам предстоит различными маршрутами преодолеть от 4 до 7,5 тысячи километров. Состав каждого экипажа — от двух до пяти человек, среди которых обязательно должен быть блогер или журналист.

Каждой из команд достался уникальный тематический маршрут и шесть заданий, которые предстоит выполнить. Отдельной и самой волнительной миссией станет участие в заключительном этапе экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» и доставка гильз с грунтом Балтийского моря с места обнаружения затонувших кораблей и подводных лодок на родину павших героев.

Все маршруты приведут в итоге в финальную точку — на Международный фестиваль скорости «Байкальская миля 2022», который традиционно пройдет в бухте у бурятского села Максимиха с 9 по 13 марта.