Раскрыта природа ложных воспоминаний

Память часто оказывается ненадежным источником информации — она нее только забывает, но «додумывает» что-то новое. Ключевую роль в формировании ложных воспоминаний играет элемент неожиданности, выяснили ученые из Университета Дьюка в США.

Но что же заставляет мозг «додумывать» воспоминания? Ученые пригласили две дюжины человек в лабораторию магнитно-резонансной томографии (МРТ). Им показывали порядка 70 коротких видеороликов. При этом часть роликов прерывали в кульминационный момент без предупреждения.

Для участников прерывание становилось сюрпризом, а любой элемент неожиданности кодируется в мозге выбросом таких нейротрансмиттеров, как дофамин, ацетилхолин и норэпинефрин, помогая запечатлеть событие подробнее, приводит Naked Science описание эксперимента.

МРТ при этом показывало нестабильную активность гиппокампа — области в височной доле мозга, отвечающей за перенос информации из кратковременной в долговременную память. Происходил словно переход в «другой режим», позволяющий обновить содержание запомненной информации.

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Испытуемых опросили, чтобы узнать, насколько подробно они запомнили сюжет видео. Оказалось, большинство додумывали содержание прерванных просмотренных роликов. У них формировалось ложное воспоминание о просмотренном клипе.

То есть, чем более нестабильным был паттерн, связанный с прерыванием, тем в большей степени люди были склонны создавать ложные воспоминания.