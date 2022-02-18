Карантин завершится в новосибирских школах

Всеобщий карантин завершится в школах Новосибирской области в понедельник, 21 февраля, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

Школьники всех классов образовательных организаций Новосибирской области приступят к учебе 21 февраля. По данным властей региона, решение связано со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей.

Поэтапный выход из общешкольного карантина по коронавирусу начался в Новосибиркой области в понедельник, 14 февраля — вышли с каникул первые классы, перешли с дистанционного на очный формат обучения девятые и десятые классы.

С 31 января до 13 февраля в Новосибирской области ввели всеобщий дифференцированный карантин для школ из-за распространения коронавируса.