НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Карантин завершится в новосибирских школах

Источник:
Sibnet.ru
258 0
Фото: © Sibnet.ru

Всеобщий карантин завершится в школах Новосибирской области в понедельник, 21 февраля, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

Школьники всех классов образовательных организаций Новосибирской области приступят к учебе 21 февраля. По данным властей региона, решение связано со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей.

Поэтапный выход из общешкольного карантина по коронавирусу начался в Новосибиркой области в понедельник, 14 февраля — вышли с каникул первые классы, перешли с дистанционного на очный формат обучения девятые и десятые классы.

С 31 января до 13 февраля в Новосибирской области ввели всеобщий дифференцированный карантин для школ из-за распространения коронавируса.

Еще по теме
Новосибирские власти заявили о стабилизации ситуации с COVID
Кремль прокомментировал здоровье внуков Путина
Таиланд разрешил привитым «Спутником Лайт» въезд без карантина
Процент госпитализированных с COVID детей в Томске вырос вдвое
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Карантин завершится в новосибирских школах
Первая зарядка для электромобилей прошла тест в спальном районе Омска
Пьяный таксист выжил после столкновения авто с поездом в Красноярске
Кузбасские власти заявили о критической ситуации с вывозом угля
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Легендарная игра «Бесконечное лето» лишилась откровенных сцен
Европу предупредили об «угрозе возмездия» со стороны России
Сериал «Серебряный волк» покажут на Первом канале
Обсуждение (0)
О самом главном
Какую косметику подарить мужчине
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Главный цвет года: Very Peri в одежде, аксессуарах и макияже
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
О чем молчат мужчины: как угнетают сильный пол
Все статьи
Мультимедиа
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
34
Байден и Путин обменялись претензиями по телефону
28
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
23
Союз России и Китая стал порождением слабости США
22
Байден обратился к российскому народу
22
МИД посчитал позором заявления США о планах вторжения на Украину
Sibnet.Ru