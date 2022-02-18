Эксперт объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США

Бензин в России дороже, чем в США, прежде всего, из-за налоговой составляющей: в России почти 70% стоимости розничного бензина — это налоги и акцизы, в США — только 20%, объяснил представитель CMS Institute Николай Переславский.

Себестоимость добычи нефти в России выше — в цену приходится закладывать расходы на логистику, разведку, бурение.

«В России, учитывая массу скважин в труднодоступных местах, эти расходы несколько выше, чем в США, где есть несколько больших нефтяных месторождений, которые активно эксплуатируются различными компаниями, плюс морские пласты нефти, установка буровых вышек на которых также выходит дешевле, чем добыча в условной тундре», — цитирует агентство «Прайм» экономиста.

При этом США вливают дополнительные средства в добывающие компании, их субсидируют, им активно помогали выжить в пандемию, так как страна покрывает только половину своих потребностей в топливе за счет местного производителя и стремится вывести этот показатель хотя бы на 65-70%.

Эксперт также отметил, что в США нефтяной бизнес является частным и не приносит государству значительную часть дохода. В России же эта отрасль контролируется властью, а практически все добывающие компании за редким исключением имеют в составе учредителей государственные структуры, что предполагает контроль над ценами.