«Одиннадцать молчаливых мужчин»: наши футболисты англичан наказали

«Одиннадцать молчаливых мужчин», новый фильм режиссера Алексея Пиманова, вышел в российский прокат. Кинолента рассказывает о реальном историческом событии, когда советские футболисты отправились в турне по Великобритании в 1945 году и не проиграли ни одного матча. Насколько удачной получилась очередная спортивная драма?

Сюжет: спортивное ретро

Сюжет фильма историчен — в ноябре 1945 года игроки футбольной команды московского «Динамо» отправились в Британию на турне по приглашению англичан. Советские футболисты неожиданно для всех одержали две победы, еще два матча свели вничью, удивив всех неожиданной тактикой.

В рамках турне москвичи встретились на поле с командами «Челси», «Глазго Рейнджерс», «Арсенал» и «Кардифф-Сити». Итоговый общий счет —19:9 в пользу советских футболистов, что вызвало определенный шок у британцев, которые всегда считали футбол своим спортом.

Фото: © кадр из фильма

Местные журналисты окрестили советскую команду «Одиннадцать молчаливых мужчин» — дело в том, что никто из спортсменов не знал английского, поэтому на интервью они в основном старались отмалчиваться.

За приключения в фильме отвечает любовная линия между британской журналисткой и самым красивым игроком «Динамо», а также определенные криминальные силы, желающие подзаработать на матчах советского клуба.

Премьера в России: 17 февраля 2022 года

Страна: Россия, «Пиманов и партнеры»

Жанр: драма, спорт

Режиссер: Алексей Пиманов

Актеры: Роман Курцын, Макар Запорожский, Андрей Чернышов, Павел Трубинер, Павел Крайнов, Евгения Лапова, Софья Шуткина

Продолжительность: 121 минута

Возраст: 12+

Съемки: поколение победителей

Съемки стартовали в сентябре 2019 года в Питере, а также в Москве, Лондоне, Павловске, Пушкине, Калуге. Для каждого актера изготовили уникальную форму, бутсы, полностью соответствующую экипировке того времени.

Главные роли в фильме сыграли Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Андрей Чернышов. Сценаристами выступили Олег и Владимир Пресняковы. Картина создавалась при поддержке Фонда кино.

Первый трейлер картины представили 23 ноября 2021 года, уже тогда стало ясно, что создатели делают ставку на спортивное ретро с документальной основной с вкраплениями романтики и криминальных приключений.

Чтобы кино получилось реалистичным, актеры часто импровизировали. Кроме этого, в ходе съемок пришлось воссоздать огромное количество исторически достоверной одежды и декораций послевоенных лет.

По словам режиссера Алексея Пиманова, было решено посвятить картину «поколению победителей», восстанавливающему страну после войны. Он подчеркнул, что стремился сделать картину о «настоящих живых ребятах», способных совершить подвиг и одновременно любить и помогать друг другу.

Оценка: согревающий аперитив

На момент написания этих строк на сайте «Критиканство» рейтинг «Одиннадцати молчаливых мужчин» составляет примерно 68%. Критик Денис Ступников пишет, что пресыщенная публика воспримет фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» как согревающий аперитив.

Фото: © кадр из фильма

Критик Тимур Алиев отмечает, что это драма о футбольном противостоянии, в которой практически не оказалось места для спорта, зато появились насыщенный шпионский триллер и мелодрама уровня телевизионного мыла.

Стоит ли смотреть

«Одиннадцать молчаливых мужчин» — противоречивая попытка снять очередной патриотический фильм на спортивную тему, основанный на реальных событиях. Создатели решили, что настоящая история про московских футболистов в Лондоне слишком простая.

Поэтому они усложнили ее обилием параллельных выдуманных сюжетных линий, которые зачастую выглядят неестественно. В какой-то момент картина превращается в винегрет из ингредиентов разной степени остроты.

Фото: © кадр из фильма

Перед зрителями разворачивается спортивная драма, которая резко меняется на шпионский триллер, после чего на экранах возникает рафинированная романтика. Например, любовная линия между журналисткой Эбби и Всеволодом Бобровым выглядит совершенно неправдоподобной.

К тому же авторы забыли выбрать главного героя, повествования перепрыгивает от одного футболиста к другому, забывая правильно раскрыть каждого. В итоге все персонажи фильма выглядят картонными, а сам футбол отходит на второй план и занимает в общем хронометраже максимум 20 минут.

Фото: © кадр из фильма

«Одиннадцать молчаливых мужчин» — фильм дорогой, зрелищный и красивый, но при этом глуповатый и пафосный. В спортивную драму ради привлечения зрителей добавили любовь, политику и криминал, что явно не пошло на пользу. Наша оценка — пять баллов из десяти.