Чистейший регион России нашли в Сибири

Республика Алтай стала самым чистым регионом России, в лидерах по загрязнению – Красноярский край с Норильском, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Горный Алтай. Там есть один объект накопленного вреда – Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион», – сказала Радионова в интервью РБК.
Если так произойдет, в регионе останется одна экопроблема – это сохранение биоразнообразия и возможности давать местному населению заниматься традиционными видами хозяйствования, добавила глава ведомства. Родионова также назвала три самых грязных региона страны.
«При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу там – 1,8 миллиона тонн в год (11% выбросов по России), или 30 тысяч вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», – сказала она.
В Череповце уровень выбросов в атмосферу 280 тысяч тонн (1,7% выбросов по России). Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк – это 278 тысяч тонн (1,6%).
лачиновНасчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....
WSG0600-164-164Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.
mosquito__2010Не менее позорным были местные товарищи искренне считающие что это реально может произойти и разгоняющие...
mosquito__2010У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...