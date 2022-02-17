Чистейший регион России нашли в Сибири

Республика Алтай стала самым чистым регионом России, в лидерах по загрязнению – Красноярский край с Норильском, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Горный Алтай. Там есть один объект накопленного вреда – Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион», – сказала Радионова в интервью РБК.

Если так произойдет, в регионе останется одна экопроблема – это сохранение биоразнообразия и возможности давать местному населению заниматься традиционными видами хозяйствования, добавила глава ведомства. Родионова также назвала три самых грязных региона страны.

«При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу там – 1,8 миллиона тонн в год (11% выбросов по России), или 30 тысяч вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», – сказала она.

В Череповце уровень выбросов в атмосферу 280 тысяч тонн (1,7% выбросов по России). Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк – это 278 тысяч тонн (1,6%).