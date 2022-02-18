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Зарплата 500 тысяч: что творится на ИТ-рынке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Innovalabs
Зарплаты ИТ-специалистов в России обновили максимум и достигли 500 тысяч рублей. При этом требования к доходам и условиям труда соискателей продолжают расти. А из-за дефицита кадров работодатели готовы не только повышать зарплату, но и предлагать программистам различные бонусы.

В феврале максимальный уровень зарплат в ИТ-сфере достиг 500 тысяч рублей. Минимальная вилка большей части ИТ-вакансий начинается от 100 тысяч рублей, приводит CNews данные Recruitment Centre Innopolis.

Больше всех зарабатывают разработчики, связанные с Java, Android, iOS и Kotlin. Младший специалист, джуниор получает от 100 до 180 тысяч рублей, старший может рассчитывать уже на 450 тысяч рублей. До 500 тысяч рублей выросла зарплата лидов.

Программисты, изучившие Python и Rust, получают немного меньше. Джуниоры с такой специализацией смогут заработать от 80 тысяч рублей в месяц, а лид — до 400 тысяч рублей. Третье место по размеру зарплат удерживают специалисты в PHP и С++. Она варьируется от 70 до 300 тысяч рублей в зависимости от квалификации.

Зарплаты растут, появляются «плюшки»

Российский рынок айти находится в остром дефиците кадров. По данным Минцифры, на сегодня в сфере не хватает около полумиллиона специалистов. 

Многие программисты при первой же возможности начинают работать в иностранных компаниях или в их российских филиалах в погоне за лучшими условиями, в том числе и за более высокой зарплатой. Но это только одна причина, почему дальнейший динамичный рост зарплат продолжится. 

Вторая причина, на которую указали эксперты Recruitment Centre Innopolis, — это постоянно растущая инфляция в России. «В 2022 году напряженность только продолжит усиливаться. Дополнительным фактором станет то, что за последний год в связи с высокой активностью рынка многие ИТ-специалисты сменили работу и в ближайшие 1-1,5 года будут не готовы снова что-то менять», — прокомментировал руководитель Recruitment Centre Innopolis Марат Абдуллин.

В ответ на постоянно растущие зарплатные ожидания специалистов все больше ИТ-компаний расширяют воронку — усиливают работу с джуниор-специалистами, запускают школы, стажировки, привлекают на работу иностранцев, а также расширяют соцпакеты. 

Становится нормой такой уровень заботы о сотрудниках, как велком-бонус, комфортное и стильное кресло для работы дома, корзины фруктов домой.

«Зарплатами бороться дальше некуда. Мы видим, что текущий уровень дохода уже стал достаточным для кандидатов и они начали проявлять интерес к бонусам. В 2022 году мы будем наблюдать, как будет расти разнообразие бонусов и будут появляться новые форматы нематериальной мотивации», — считает эксперт RCI.

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