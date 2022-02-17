Пушистых свиней разводят в Красноярском крае

Переписчики Красноярского края обнаружили свиней с роскошной завитой шевелюрой во время проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, сообщает Красноярскстат.

Дмитрий Куцко – единственный в России фермер, который разводит чистокровную породу мангалица. Животных, покрытых завитой шерстью, вывели в Венгрии.

Мангалиц разводят не ради красоты – сало этих свиней считается особо ценным. Уже к 7-8 месяцам у них нарастет слой жира толщиной в 5 сантиметров. У крупных особей он бывает в два раза больше.



По данным на начало 2022 года в Красноярском крае насчитывалось 492 тысячи свиней всех пород. Большая их часть (77%) разводилась сельскохозяйственными организациями, 22,5% – хозяйствами населения, 0,5% – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.