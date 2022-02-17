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Хуснуллин рассказал о перспективах строительства метро в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Одна станция метрополитена в Новосибирске будет построена, создание второй станции еще обсуждается, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

В Новосибирске строится станция метро «Спортивная», ввод которой запланирован на сентябрь 2022 года. Сдача объекта приурочена к проведению в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.   

Продление одной из двух линий подземки —Дзержинской — оценивается в 25,3 миллиарда рублей. Проект предусматривает строительство двух станций «Гусинобродская» и «Молодежная», сообщали ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

 «В Новосибирске одна станция будет достроена, одна под вопросом. На одну точно деньги будут, мы пытаемся их найти, вторую сейчас пока смотрим», — сказал Хуснуллин.

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Новосибирск #Город #Транспорт и дороги
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