Хуснуллин рассказал о перспективах строительства метро в Новосибирске

Одна станция метрополитена в Новосибирске будет построена, создание второй станции еще обсуждается, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

В Новосибирске строится станция метро «Спортивная», ввод которой запланирован на сентябрь 2022 года. Сдача объекта приурочена к проведению в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Продление одной из двух линий подземки —Дзержинской — оценивается в 25,3 миллиарда рублей. Проект предусматривает строительство двух станций «Гусинобродская» и «Молодежная», сообщали ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«В Новосибирске одна станция будет достроена, одна под вопросом. На одну точно деньги будут, мы пытаемся их найти, вторую сейчас пока смотрим», — сказал Хуснуллин.