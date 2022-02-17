Хуснуллин рассказал о перспективах строительства метро в Новосибирске

Одна станция метрополитена в Новосибирске будет построена, создание второй станции еще обсуждается, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.
В Новосибирске строится станция метро «Спортивная», ввод
которой запланирован на сентябрь 2022 года. Сдача объекта приурочена к
проведению в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Продление одной из двух линий подземки —Дзержинской — оценивается в 25,3 миллиарда рублей. Проект предусматривает строительство двух станций «Гусинобродская» и «Молодежная», сообщали ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.
«В Новосибирске одна
станция будет достроена, одна под вопросом. На одну точно деньги будут, мы
пытаемся их найти, вторую сейчас пока смотрим», — сказал Хуснуллин.
лачиновНасчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....
WSG0600-164-164Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.
mosquito__2010У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
mosquito__2010Твою печень ? У меня нет желания тебе печень выносить. Ты конечно ещё тот философ, но настолько не раздражаешь,...