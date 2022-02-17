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«Сибирь» опубликовала расписание игр плей‑офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет в плей-офф с уфимской командой «Салаватом Юлаевым», игры стартуют в марте, сообщила пресс-служба клуба.

Регулярный чемпионат КХЛ завершился досрочно из-за большого числа заразившихся коронавирусом хоккеистов. Сначала Лига планировала взять паузу в чемпионате, но потом вовсе завершила турнир. Команды вышли в плей-офф по процентному расчету набранных очков.

Первые матчи «Сибири» и «Салавата» пройдут в Уфе 2 и 4 марта, затем команды сразятся на льду Новосибирска — 6 и 8 матча. Далее игры назначены на 10 марта (Уфа), 12 марта (Новосибирск), 14 марта (Уфа). Серия длится до четырех побед.

В плей-офф Восточной конференции также играют пары «Металлург» с «Барысом», «Трактор» с «Нефтехимиком», и «Ак Барс» с «Авангардом».

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лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

AlexEvil

Странам уже просто ситуация с Украиной поперек горла стоит !!! И весь тот идиотизм который миру доносит...
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