Подросток в Бурятии стал фермером

Цыван Аюржанаев из Бурятии руководит своей фермой, он продает молоко, творог, сливки и сметану, сообщает Минсельхозпрод Бурятии.

Мальчик с девяти лет стал помогать по хозяйству. Он научился доить корову и сепарировать молоко. Он тщательно мыл сепаратор и все емкости для молока, внимательно следил за всей посудой, участвовавшей в процессе создания творога, сливок и сметаны.

Затем школьник пошел дальше, без застенчивости предлагал знакомым, соседям и учителям продукцию, так и наработал круг своих постоянных покупателей. Иногда ищет покупателей через соцсети. Теперь он планирует оформиться как самозанятый.



Как рассказывает мама Цывана, первые деньги он потратил на кожаные футбольные бутсы. С тех пор родители мальчика не беспокоились, на что собирать ребенка в школу – с четвертого класса Цыван сам покупает все необходимое.



Теперь 15-летний подросток планирует создать автоматизированную ферму. Он выбирает на кого учиться, на инженера-механика или на ветврача.