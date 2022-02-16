Компания «Агинский мясокомбинат» запустила производство консервов из говядины и баранины, завод ежемесячно будет выпускать 40 тысяч банок консервов, сообщает Министерство развития Дальнего Востока.

«По сравнению с другими способами консервирования, баночные консервы могут длительно храниться в обычных складских условиях. Их легко транспортировать и можно употреблять без дополнительной обработки. Поэтому закупили линию и теперь можем заняться производством консервированной говядины и баранины в жестяной таре», – рассказал генеральный директор ООО «Агинский мясокомбинат» Данил Алажинов.

Бизнесмен вложил в проект 2,5 миллиона рублей, он планирует окупить вложения за два года.

«Агинский мясокомбинат» планирует ежемесячно выпускать 40 тысяч банок мясных продуктов, готовых к употреблению. Продукция скоро поступит на полки забайкальских торговых сетей, а затем и в соседнюю Бурятию.