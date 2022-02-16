Летчики МиГ‑31БМ отработают в Сибири перехват «противника»

Летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отработают перехват и противодействие высокоточному оружию условного противника в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Экипажи МиГ-31БМ обнаружат и условно уничтожат мишени, имитирующие крылатые, зенитные и авиационные управляемые ракеты, а также боевые комплексы разведки и управления.
Первый этап учения завершится в конце недели, после чего экипажи улетят в Республику Бурятия, где запустят управляемые авиационные ракеты класса «воздух-воздух» по одиночным и групповым целям.
В летно-тактическом учении задействовано около 20 единиц авиационной техники (истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, самолет ДРЛО А-50), а также около 800 военнослужащих из числа летного состава, боевых расчетов радиолокационных станций «Небо-М» и «Десна-М», инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.
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