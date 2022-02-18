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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Брату Навального заменили условный срок на реальный

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Люблинский суд Москвы заменил брату оппозиционера Алексея Навального Олегу ранее назначенный условный срок на реальный.

Согласно материалам дела, Олег Навальный в сентябре 2021 года уехал на Кипр и оттуда не вернулся в Россию. В связи с этим, ФСИН направил ходатайство о замене срока, поскольку он не следовал ограничениям, наложенным на него судом.

«Удовлетворить ходатайство ФСИН о замене Олегу Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы», — огласил постановление судья, уточнив при этом, что после задержания тот будет направлен для отбывания наказания в колонию строгого режима.

Преображенский суд Москвы в прошлом году назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно. По версии обвинения, он через соцсети призвал людей участвовать в акции в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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