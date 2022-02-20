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Ученые нашли различие в мудрости мужчин и женщин

Источник:
Naked Science
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Фото: © piqsels.com / CC0

Мудрость мужчин и женщин различается и обусловлено это социокультурными и биологическими факторами, выяснили исследователи из Калифорнийского университета и Университета штата Колорадо.

Ранее наука считала, что мудрость — явление лишенное половых различий. Исследование показало, что это не так. «Мы выяснили, что мужчины и женщины имеют разную относительную степень мудрости», — приводит Naked Science заключение ученых.

По их мнению, различие обусловлено как социокультурными, так и биологическими факторами. Причем у представителей обоих полов мудрость коррелировала с психическим благополучием, оптимизмом, уровнем депрессии и одиночества.

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Как показали результаты, женщины в целом набирали более высокие баллы по областям, связанным с состраданием, терпимостью, интуицией, самоанализом, просоциальным поведением и принятием различных точек зрения.

В то время как мужчины отличились в решительности и эмоциональной регуляции — способности реагировать на события социально приемлемым образом, сохраняя достаточную гибкость, то есть умение контролировать собственное поведение, отметили ученые.

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