Многодетный отец ограбил игровой автомат игрушек в Красноярском крае

Отец пятерых детей сначала пытался выиграть призы, но после 45 попыток взломал игровой автомат и забрал 27 мягких игрушек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Преступление произошло в ЗАТО Зеленогорске в пятницу, 11 февраля. В полицию обратилась женщина, которая приехала в магазин для инкассации и увидела пустой автомат.

Полиция выяснила, что призы из игрового автомата похитил 32-летний мужчина. Он пришел в магазин за покупками, а потом решил сыграть. Стоимость одной игры — 10 рублей. Вложив 450 рублей и выиграв всего одну игрушку, мужчина разозлился, взломал автомат и забрал призы.

«Задержанный признался, что игрушки хотел выиграть для своих пятерых детей», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.