Госпитализирован лидер КПРФ Геннадий Зюганов

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Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко.
По его словам, у Зюганова появились признаки простудного заболевания. Его поместили в больницу для профилактики. Данное решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации в России, а также перенесенных политиком операций.
Бывший депутат Вячеслав Лысаков сообщил при этом в своем Telegram-канале, что лидер КПРФ находится в том же корпусе ЦКБ, что и глава ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее заболел коронавирусом.
Минздрав уточнил, что Жириновского госпитализировали еще 2 февраля. Председатель партии скрывал, что заболел COVID-19 из-за боязни, что информация об этом внесет сомнения в ряды сторонников вакцинации.
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