Какую косметику подарить мужчине

Наступает главный мужской праздник в году — 23 февраля. Конечно, можно подарить традиционную пену для бритья, но в последнее время в мире мужской уходовой косметики появилось множество новинок, которые порадуют не только модника, но и самого брутального представителя сильного пола.

Следить за собой — давно удел не только прекрасной половины человечества. Гигиенический маникюр, оформление бороды, ухаживающая косметика для кожи — уже не тренды, а норма в мужском мире.

Существуют простые правила ухода для мужчин, которые не требуют особых усилий. 23 февраля — отличный повод познакомить с ними близкого человека с помощью подарков. Как вариант — недорогие средства из линейки всемирно известного французского бренда L'Oreal Paris.

Почему косметика не универсальна?

Немало мужчин пытаются украдкой воспользоваться косметикой своих женщин — опять же, не ради красоты, а просто берут то, что попадаются под руку, особенно, если нет своего.

Так делать не стоит. Дело в том, что мужская кожа стареет медленнее, это не миф. Причины — более плотный эпидермис, интенсивное кровообращение и высокое содержание коллагена.

Поскольку структуры мужской и женской кожи отличаются, средства по уходу должны быть разными. Так, например, для мужских кремов часто используют более легкие и быстрее впитывающиеся консистенции.

Отдельное средство — для каждой зоны

Вопреки распространенному убеждению, мужские средства «все в одном» не так эффективны, как отдельно шампунь, гель для душа, для бритья и так далее. Чтобы кожа и волосы мужчины были в хорошем состоянии, важно пользоваться отдельными средствами, потому что их состав принципиально отличается.

Например, мужской гель против морщин L'Oreal Paris Men Expert Vita Lift Gel. Этот гель стимулирует процессы естественного восстановления клеток и регулирует водно-липидный баланс. Мелкие морщины начинают разглаживаться, кожный покров подтягивается, а рельеф лица выравнивается.

Или крем для кожи вокруг глаз — L'Oreal Paris Men Expert Vita Lift Eye Cream. Это отличный помощник в борьбе с проявлением возрастных изменений. Средство рекомендовано мужчинам от 35 лет, спасет не только от мимических морщинок, но и темных кругов.

А если кажется, что мужчина пока морально не готов использовать крема и еще довольно молод, для знакомства с уходовой косметикой можно подобрать что-то более традиционное. Например, хорошим подарком мужчине станет гель после бритья, который защищает кожу от стянутости и обеспечивает «ледяной эффект», устраняя неприятное ощущение жжения.

Дезодорант и антиперспирант — не одно и то же

Часто мужчины называют дезодорантом любое средство для нейтрализации пота, не вникая в состав и функции. На самом деле, дезодорант — это классическое средство против запаха пота, а антиперспирант уменьшает само потоотделение.

Лучшим вариантом эксперты считают дезодоранты-антиперспиранты, которые совмещают в себе функции и того, и другого. Косметические магазины предлагают множество вариантов. Некоторые из них включают в себя ухаживающий комплекс для кожи.

Не все мыло одинаково полезно

Умывание обычным мылом для рук или тем более хозяйственным давно ушло в прошлое. Сейчас существует множество специальных средств для умывания — как женских, так и мужских.

Чаще всего у мужских средств нет резких и сладковатых запахов, они призваны лишь очистить, защитить и увлажнить кожу. Гель для умывания L'Oreal Paris Men Expert Pure Charcoal — универсальный вариант презента. Его можно использовать мужчинам от 18 лет. А кроме очищения, он обладает функцией матирования, успокаивает кожу, помогает бороться с прыщами и черными точками.

Кремы и маски — не только для женщин

Считается, что кремы, маски и другие средства для лица, не связанные с бритьем — это только для женщин, которые хотят выглядеть лучше. На самом деле, многие уходовые средства созданы не для красоты, а для защиты кожи — особенно они актуальны в холодное время года.

Хорошим подарком для мужчины на 23 февраля станет защитный крем или маска для лица — учитывая то, что не каждый мужчина готов пользоваться косметикой регулярно, одноразовая маска будет отличным вариантом.

Например, тканевая маска L’Oreal Paris Men Expert Hydra Energetic. Процедура займет всего пять минут, а результат — посвежевшая, напитанная и мягкая кожа. Использовать такую мужскую маску можно с 18 лет.