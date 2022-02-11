Фильм «Чемпион мира» вышел в Wink

История противостояния шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного легла в основу фильма «Чемпион мира». Картину можно посмотреть в видеосервисе Wink.
Сюжет фильма основан на драматичном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
Матч между шахматистами проходил в филиппинском городке Багио в 1978 году и длился три напряженных месяца.
Перед съемками создатели фильма встречались с Карповым. Шахматист не только прочитал сценарий, но и пообщался с актером Иваном Янковским, который воплотил образ 27-летнего чемпиона.
Виктора Корчного блестяще сыграл Константин Хабенский, создав на экране противоречивый и эмоциональный портрет опытного соперника с непростой судьбой.
Оба актера провели немало времени над шахматной доской, а первую партию матча из 18 ходов разобрали, выучили и сыграли на экране по памяти.
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