Морозы до 44 градусов придут в Забайкалье на выходные

Морозы до 44 градусов ожидаются в Забайкальском крае на выходные, при этом будет бесснежная погода, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Людмила Сидельникова.

«В предстоящие выходные дни 12-13 февраля по Забайкальскому краю установится морозная, с большим суточным ходом температур погода», — сообщила синоптик.

Существенных осадков не ожидается. Ночная температура будет 33-38 градусов мороза, при прояснении до минус 44 градусов. По южной половине края будет несколько теплее, 21-26 градусов.

Температура днем повысится до 13-18 градусов, по северу 21 -26 градусов мороза. Ветер оба дня будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.