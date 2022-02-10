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Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Казахстан в январе стал жертвой международных банд, которые вторглись в страну, воспользовавшись ситуацией там, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы встречались перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий. Но тем не менее ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей «четыре» договора подставила плечо Казахстану. Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу Казахстана», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент России добавил, что для ликвидации последствий случившегося придется приложить немало усилий, но страна твердо стоит на ногах. «Была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения госпереворота», — согласился с ним Токаев.

В свою очередь Токаев поблагодарил российского коллегу и сообщил, что российские миротворцы сыграли важную роль в «обеспечении тыла и охраны объектов». По его словам, на предстоящих переговорах стороны планируют подписать важные соглашения, касающиеся стратегического партнерства.

Токаев по приглашению Путина приехал в России с первым заграничным визитом после протестов в Казахстане.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.

Maniac.

Ты Максимка, когда языком подмахиваешь США, зубы чаще чисти, а то (_!_) конечно блестит, а вот с запахом...

antibacila

Реально твои посты выискиваю , чтобы похохотать вечером с кружечкой чая. Тебе надо мемуары писать.
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