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Томские власти назвали долю «омикрона» среди зараженных COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Заражения штаммом «омикрон» составляют 70% всех случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Томской области, сообщил в четверг департамент здравоохранения региона.

Сейчас в регионе фиксируются два штамма коронавируса — «дельта» и «омикрон». Доминирующую позицию занимает «омикрон», на него приходится 70 % всех случаев, то есть наблюдается тенденция к вымещению.

«Из всех заболевших около 10 % требуется госпитализация, 30 % — это бессимптомные формы, а все остальные — это люди, которым требуется амбулаторное лечение», — сказала замгубернатора региона Алена Левко.

По данным оперштаба региона, специалисты ожидают стабилизации ситуации с коронавирусом через две недели.

«Если мы говорим о первых трех волнах, то их продолжительность была в среднем 110 дней, осенняя четвертая волна уже длилась в течение 80 дней. Прогнозируем, что эта волна будет более короткая, но, как видим, более мощная», — пояснила Левко.

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