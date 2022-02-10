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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Томенко второй раз заболел коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Губернатор алтайского края Виктор Томенко второй раз с начала пандемии заразился коронавирусом, сообщается в телеграмм-канале администрации региона.

«Сегодня Губернатор Виктор Томенко получил положительный результат теста на COVID-19. Глава региона чувствует себя хорошо, симптомы заболевания пока никак не проявлялись», – сказано в сообщении.

Тем не менее, Томенко самоизолировался и несколько дней будет работать дистанционно. Уточняется, что правительство края работает в обычном режиме.

В первый раз Томенко болел COVID-19 в сентябре 2020 года, тогда губернатору потребовалась госпитализация из-за пневмонии. В 2020 году из сибирских губернаторов коронавирусом также болели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернаторы Омской области Александр Бурков, Хакасии Валентин Коновалов, Иркутской области Игорь Кобзев, а также тогдашний глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

Томенко не стал первым повторно заразишимся губернатором в Сибири, в середине января сообщалось, что второй раз заболел Сергей Цивилев.

Тема: Коронакризис
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Алтайский край #Новости COVID19 #Местная власть #Здоровье
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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
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