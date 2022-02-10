Томенко второй раз заболел коронавирусом

Губернатор алтайского края Виктор Томенко второй раз с начала пандемии заразился коронавирусом, сообщается в телеграмм-канале администрации региона.

«Сегодня Губернатор Виктор Томенко получил положительный результат теста на COVID-19. Глава региона чувствует себя хорошо, симптомы заболевания пока никак не проявлялись», – сказано в сообщении.

Тем не менее, Томенко самоизолировался и несколько дней будет работать дистанционно. Уточняется, что правительство края работает в обычном режиме.

В первый раз Томенко болел COVID-19 в сентябре 2020 года, тогда губернатору потребовалась госпитализация из-за пневмонии. В 2020 году из сибирских губернаторов коронавирусом также болели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернаторы Омской области Александр Бурков, Хакасии Валентин Коновалов, Иркутской области Игорь Кобзев, а также тогдашний глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

Томенко не стал первым повторно заразишимся губернатором в Сибири, в середине января сообщалось, что второй раз заболел Сергей Цивилев.