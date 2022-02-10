Единая дальневосточная авиакомпания на базе «Авроры» получит первые два «Байкала» уже в 2023 году, всего до 2025 года «Авроре» должны поставить десять таких самолетов, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Основным заказчиком «Байкала» станет единая дальневосточная авиакомпания, которая создается на базе «Авроры». Самолет призван заменить в эксплуатации самолеты Ан-2.

«В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», —отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Самолет «Байкал» в январе в Екатеринбурге выполнил первый полет на высоте 500 метров продолжительностью 25 минут. Стоимость «Байкала» в базовой версии оценивается в 120 миллионов рублей. Расчетный ресурс одного самолета 25 тысяч часов и 25 тысяч пересадок.

«Для своего сегмента у «Байкала» приличная крейсерская скорость — до 300 километров в час. Максимальная дальность перелета будет достигать трех тысяч километров. Ему не страшны ни морозы в 50, ни жара в +55 градусов Цельсия», – добавил главный конструктор Вадим Демин.