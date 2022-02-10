Больше 70% новосибирских пар предпочли совместную готовку

Большинство новосибирских пар периодически готовят вместе, у половины новосибирцев оказалось идеально совпадают кулинарные предпочтения с партнером, сообщает исследование онлайн-ритейлера Самокат.

Согласно данным исследования, 86% женщин и 44% мужчин регулярно готовят для своего партнера. Большинство новосибирцев проводит время на кухне каждый день (71%). Совсем не готовят только 5% опрошенных.

В любви к готовке призналось более трети жительниц Новосибирска (37%) и каждый третий новосибирец. 41% опрошенных готовят только по настроению. А пятая часть респондентов не любят готовить и делают только самые простые блюда.

Большинство новосибирцев (59%) хотели бы, чтобы партнер хорошо готовил, но это не станет решающим фактором для построения отношений. Об этом заявили 60% женщин и 56% мужчин. Кулинарные способности партнера оказались важны для 23% опрошенных.

Новосибирцы любят, когда партнер готовит для них — об этом заявило 68% опрошенных. А каждый третий мужчина и каждая седьмая женщина считают, что приготовление еды партнером — один из главных показателей заботы в отношениях.