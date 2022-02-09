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Вирусолог высказался о необходимости отдельной вакцины от «омикрона»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, почему от штамма коронавируса «омикрон» нужна отдельная вакцина.

«Омикрон содержит больше замен (мутаций), чем предыдущие варианты. Он кардинально отличается от всех других штаммов. От него вакцина нужна», — сказал Нетесов журналистам в среду.

По словам вирусолога, омикрон-штамм менее патогенный, чем предыдущие, но более заразный. Есть надежда, что со временем коронавирус снизит патогенность (способность вызывать патологии), но пока население необходимо прививать.

Нетесов уточнил, что вакцину от нового штамма коронавируса будет испытывать центр имени Гамалеи, а также иностранные компании.

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antibacila

Аж глаза слезятся от (Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон — Москва теперь ждет...

number10

Они все переврали. Путин задал им 1 вопрос, готова ли Франция воевать с Россией из за Украины? А все...

pepelmetal

Я думал на рояле сыграл) это у него лучше получается

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.
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