Вирусолог высказался о необходимости отдельной вакцины от «омикрона»

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, почему от штамма коронавируса «омикрон» нужна отдельная вакцина.

«Омикрон содержит больше замен (мутаций), чем предыдущие варианты. Он кардинально отличается от всех других штаммов. От него вакцина нужна», — сказал Нетесов журналистам в среду.

По словам вирусолога, омикрон-штамм менее патогенный, чем предыдущие, но более заразный. Есть надежда, что со временем коронавирус снизит патогенность (способность вызывать патологии), но пока население необходимо прививать.

Нетесов уточнил, что вакцину от нового штамма коронавируса будет испытывать центр имени Гамалеи, а также иностранные компании.