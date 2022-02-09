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Гостиницу‑долгострой «Турист» сдадут в Новосибирске через год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Отделение КПРФ в Новосибирске

Гостиницу «Турист» в Новосибирске сдадут в 2023 году, объект не успеет открыться перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею в Новосибирске, сообщает пресс-центр мэрии.

«К концу 2022 года мы планируем выполнить благоустройство проспекта и площади Маркса. Когда приступали к достройке гостиницы, мы договорились с инвестором создать здесь сквер. Для этого вход в метро будет перенесен в здание гостиницы, что позволит освободить пространство», – сказал мэр Анатолий Локоть.

Завершить строительство гостиницы и открыть ее для постояльцев планируют в 2023 году. К концу года будет завершена отделка фасада высотной и стилобатной (малоэтажной) частей здания, проложен переход от гостиницы к метро, а также благоустроена территория – высадка растений намечена на ближайшую осень.

«Подрядчик столкнулся с финансовыми трудностями, связанными с ростом цен на материалы. Это привело к удорожанию строительства. Тем не менее, он выполняет свои обязательства, стройка идет, основные вопросы на сегодня решены. К концу года ожидаем, что преобразятся и прилегающая территория, и фасад здания», — сказал Локоть.

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