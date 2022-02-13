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Союз России и Китая стал порождением слабости США

Источник:
CNN
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Быстрое сближение России и Китая, которые еще совсем недавно поддерживали более тесные связи с США, чем друг с другом, стало следствием слабости Вашингтона, считает международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи в Пекине договорились углублять стратегическую координацию и пообещали оказывать друг другу поддержку в деле защиты суверенитета. Они приняли совместной заявление против расширения НАТО

Десять лет назад казалось, что США поддерживают более тесные отношения с Россией и Китаем, чем эти две страны — между собой. «Как получилось, что ситуация изменилась столь кардинальным способом и Пекин с Москвой приступили к формированию нового мирового порядка ?» — задался вопросом телеканал CNN.

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Рахман считает, что здесь сложилось много факторов. «Здесь и более наступательный аспект — он заключается в том, что и Россия, и Китай также считают, что Америка слабеет», — уверен обозреватель.

«Можно вспомнить и финансовый кризис, и проблемы, вызванные пандемией, и крах Афганистана — и так далее. По всем этим причинам они решили, что сейчас настал подходящий момент для того, чтобы совместными силами начать сопротивляться американской мощи», — пояснил Рахман.

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Политика #Мир
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