Остановить НАТО: чего Россия добилась от США

Россия и США начали важнейший за последние три десятилетия диалог. Москва в ультимативной потребовала от НАТО «собирать манатки» и отодвигаться от российских границ. Вашингтон на переговорах в Женеве требование отверг, но выразил готовность продолжать разговор. Это начало пути в поиске нового баланса сил, считают эксперты.

Переговоры России и США в Женеве продлились почти восемь часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель главы МИД Сергей Рябков, американскую — первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Встречу они назвали ни прорывной, ни провальной. Договорится им не удалось, но то что не разругались — уже достижение.

Россия выставила перед Западом во главе с США беспрецедентно ультимативные требования:



— отвод НАТО с территории стран, вошедших в Североатлантический альянс после 1997 года;

— нерасширение НАТО (речь идет об Украине и Грузии);

— отказ от размещения в Европе ударных систем, способных угрожать России.

Перед переговорами Рябков в жесткой форме предложил НАТО «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года». Россию больше не получится оттеснять на вторые роли в международной политике, заявил он.

Предыстория вопроса

Запад считает, что Россия (как правопреемница СССР) проиграла холодную войну. Этот статус де-факто был закреплен по итогам переговоров об объединении Германии в 1990 году. Тогда Москва пошла на все возможные уступки в обмен на устные гарантии о нерасширении НАТО.

Поначалу Североатлантический альянс считал Россию слабым партнером, который заслуживает внешние признаки уважения, но не достоин разговора на равных. Был создан Совет Россия — НАТО, где проводились консультации по «отдельным вопросам». При этом альянс стал активно продвигаться на восток.

Россия возражала против расширения НАТО. Запад ее успокаивал, годами забалтывая проблему в многочисленных переговорах и консультациях. После резкого обострения отношений в 2008 году из-за конфликта с Грузией, альянс сдернул покровы. Вашингтон и Брюссель стали демонстративно игнорировать опасения Москвы.

В середине декабря 2021 года Москва передала США и их союзникам ультимативные требования. Она предложила заключить юридически обязывающие договоры о взаимных гарантиях безопасности. Президент Владимир Путин заявил, что России «просто некуда дальше отступать».

«Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема: нам просто некуда двигаться дальше, вот в чем вопрос», — подчеркнул Путин.

Позиции сторон

Замгоссекретаря Шерман после переговоров в Женеве заявила, что США категорически отвергают первые два пункта требований России. По ее словам, Вашингтон и его союзники не позволят какой-то третьей стороне «закрыть двери НАТО». И тем более не может идти речи об откатывании альянса к границам 1997 года.

При этом по третьему пункту (отказу от размещения ударных систем у российских границ) Соединенные Штаты готовы пойти на компромисс. Кроме того, Вашингтон выразил готовность пойти на ограничение военных учений в Европе, обеспечение большей прозрачности и предсказуемости, а также создание новых каналов коммуникации с Россией.

Но для России пункт о нерасширении НАТО — ключевой. Рябков отметил, что Москва не допустит вступление в альянс Грузии и Украины. «На предстоящем в июне саммите НАТО в Мадриде должно быть объявлено, что эти две страны никогда, никогда, не войдут в альянс»,— заявил замглавы МИД России.

Получение таких гарантий от альянса глава российской делегации назвал «абсолютным императивом». «Нам необходимы железные, юридические обязательства, не обещания, а именно гарантии. Те страны, о которых я говорил, не должны стать членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России»,— подчеркнул Рябков.

Есть ли шанс договориться

Рябков допустил, что продвижение по третьему пункту переговоров может стать базой для договоренностей между Москвой и Вашингтоном. По его словам, эти элементы способны стать частью более объемных соглашений, но в них непременно должны быть отражены и первые два российских приоритета.

По мнению замглавы МИД России, разговор в Женеве не был безнадежным. «Впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше как бы незримо присутствовали, существовали, но вроде как за кадром. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не заниматься», — сказал Рябков «Коммерсанту».

«Мы приехали в Женеву для того, чтобы это все не зашло в тупик. И мы потратили значительные усилия, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнем не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может», — пояснил дипломат.

Рябков считает, что перспективы переговоров проясняться после заседания Совета Россия — НАТО, намеченного на 12 января в Брюсселе.

Игра ва-банк

«Брошенное российским президентом "отступать некуда" и созданный уровень напряженности заставляют думать о серьезности российских намерений добиться желаемого, причем в ближайшее время», — написал в издании «Россия в глобальной политике» замглавы департамента международных отношений НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Новиков.

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По его мнению, игра ва-банк снижает для администрации президента США Джо Байдена возможность в очередной раз убаюкать и заболтать российскую «истерику». «Судя по всему, это напрямую звучало в ходе общения лидеров – при наихудшем сценарии Россия, дескать, готова пойти и на разрыв отношений», — полагает эксперт.

«Хлопанья дверями пока не наблюдается. Это можно считать признаком того, что варианты сближения позиций будут еще обсуждаться», — сказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

С другой стороны, по его словам, «разрыв в восприятии столь велик, что может потребоваться новая и достаточно опасная эскалация, чтобы заставить стороны реально искать оригинальные форматы договоренностей».

Исторический момент

Москва сейчас имеет шанс на встречное движение Вашингтона. Основной противник у США — Китай. И Белому дому выгодно умиротворить Европу и Россию. «Сам Байден говорит с российским руководством на одном языке, понимает важность поддержания стратегической стабильности и безопасности в Европе», — обратил внимание Новиков.

«Если нынешняя фаза диалога приведет к принятию Вашингтоном неких зафиксированных, пусть даже декларативных обязательств в соответствии с российскими предложениями (или их частью) – это важное движение вперед, фундамент для калибровки отношений», — уверен эксперт.

«Нынешнее направление трансформации международной системы благоприятствует российским интересам, а главным фактором успеха для Москвы остается собственная стабильность и последовательность. Если Россия останется значимым глобальным и региональным игроком, сохранит силовые возможности и продолжит настаивать на своем, она добьется желаемого», — заключил Новиков.