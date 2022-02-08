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Ученые нашли способ мгновенно выявлять коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Китайские ученые разработали устройство, позволяющее с высокой точностью выявить COVID-19 всего за три минуты. Предполагается, что новый тест можно будет использовать в аэропортах, клиниках, отделениях скорой помощи и даже дома.

Для этого исследователи внедрили специальный электромеханический биосенсор для определения SARS-CoV-2 в интегрированное портативное устройство, говорится в статье разработчиков, опубликованной в научном журнале Nature Biomedical Engineering.

Устройство определяло вирус РНК за несколько минут на пробах из носоглотки. При необходимости такой тестер можно подключить к компьютеру или смартфону и получать результаты в цифровом виде.

Испытание проводилось на 33 пациентах, у которых ранее был диагностирован COVID-19, и 54 здоровых. Результаты тестирования с помощью нового устройства полностью совпали с результатами, полученными с помощью ПЦР.

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