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России пообещали хороший урожай овощей

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минсельхоз расширит посевные площади под овощи и бахчевые, которые выращивают в открытом грунте, говорится в презентации федерального проекта по развитию овощеводства в России.

Посевные под картофель вырастут почти на 7%. Площади под остальные овощи «борщевого набора» (свекла, морковь, лук, капуста), а также помидоры, огурцы, кабачки, тыкву и прочее увеличатся почти на 8%, приводят «Известия» данные из презентации.

Причем в статистике речь идет о крестьянско-фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных производителях, личные подсобные хозяйства граждан в этой статистике не учитывают.

Расширение посевных площадей позволит собрать больший урожай — 7,2 миллиона тонн картофеля и 5,7 миллиона тонн других овощей открытого грунта. Это больше показателей 2021 года на 8% и 10% соответственно.

За счет увеличения урожая в сентябре стоимость «борщевого набора» может сократиться на 5–10%, предположили эксперты.

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