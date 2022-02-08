России пообещали хороший урожай овощей

Минсельхоз расширит посевные площади под овощи и бахчевые, которые выращивают в открытом грунте, говорится в презентации федерального проекта по развитию овощеводства в России.

Посевные под картофель вырастут почти на 7%. Площади под остальные овощи «борщевого набора» (свекла, морковь, лук, капуста), а также помидоры, огурцы, кабачки, тыкву и прочее увеличатся почти на 8%, приводят «Известия» данные из презентации.

Причем в статистике речь идет о крестьянско-фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных производителях, личные подсобные хозяйства граждан в этой статистике не учитывают.

Расширение посевных площадей позволит собрать больший урожай — 7,2 миллиона тонн картофеля и 5,7 миллиона тонн других овощей открытого грунта. Это больше показателей 2021 года на 8% и 10% соответственно.

За счет увеличения урожая в сентябре стоимость «борщевого набора» может сократиться на 5–10%, предположили эксперты.