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Врач перечислил самые опасные места для сна

Источник:
Sputnik
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Фото: © Sibnet.ru

Человек, который постоянно спит в неправильном положении, рискует получить заболевание позвоночника или нарушение сна, предупредил врач-невролог Павел Кокотов.

Без опасений можно спать на пружинных матрасах: они устроены таким образом, чтобы человек во время отдыха находился в оптимальном для его тела положении, сказал врач в беседе на радио Sputnik.

«Обычные пружинные матрасы разрабатываются таким образом, чтобы под весом тела матрас приминался в определенных промежутках по-разному. То есть в области бедер несколько сильнее, в области поясницы — поменьше, чтобы создавались естественные изгибы и мышцы находились в расслабленном состоянии», — объяснил Кокотов.

Совсем другой эффект получается, когда мы спим на надувном матрасе или раскладушке, продолжил невролог. «На надувном матрасе и стандартной раскладушке мы получаем эффект гамака, когда ноги вверху, голова вверху, а поясница и туловище оказываются внизу», — уточнил он.

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Спать на надувном матрасе или раскладушке можно только изредка, например, в гостях. «На раскладушке или надувном матрасе позвоночник постоянно старается стабилизироваться, это приводит к перенапряжению мышц, спазму, в итоге мы получаем с утра боль в шее, в поясничном отделе», — сказал он.

По словам врача, сначала будет просто дискомфорт, в дальнейшем могут провоцироваться определенные заболевания позвоночника. «Из-за нарушения сна могут возникать тревожные расстройства, гормональные нарушения и прочее», — предостерег Кокотов.

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