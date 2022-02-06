Россия откажется от двухэтажных пассажирских гигантов Boeing 747

Авиакомпания «Россия» до конца 2024 года прекратит использовать двухэтажные четырехдвигательные самолеты Boeing 747, сообщил представитель компании Сергей Стариков. Больше пассажирскую версию этого самолета российские авиаперевозчики эксплуатировать не будут.

«В рамках программы модернизации флота воздушных судов авиакомпания "Россия" готовится к постепенному выводу из эксплуатации самолетов Boeing 747. Согласно принятой в авиакомпании стратегии, активный вывод из парка лайнеров этого типа намечен на 2023 год», — сказал ТАСС Стариков.

«Россия», — единственная российская пассажирская авиакомпания, которая использует двухпалубные самолеты. Флот Boeing 747 авиакомпании насчитывает девять таких воздушных судов. Они используются для перевозок по популярным туристическим направлениям.

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Boeing 747 в гражданской авиации получили статус культовых самолетов. Первый полет машина осуществила в 1969 году. Он получил прозвище Jumbo Jet. Это — первое в истории авиации двухпалубное воздушное судно. Авиакомпании используют верхнюю палубу для бизнес-класса, она же визуально создает характерный «горб» самолета.

Сейчас Boeing производит только самолеты 747 в грузовой версии. В 2022 компания планирует закрыть производство легендарного лайнера.