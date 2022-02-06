НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия откажется от двухэтажных пассажирских гигантов Boeing 747

Источник:
ТАСС
433 3
Фото: Papas Dos from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Авиакомпания «Россия» до конца 2024 года прекратит использовать двухэтажные четырехдвигательные самолеты Boeing 747, сообщил представитель компании Сергей Стариков. Больше пассажирскую версию этого самолета российские авиаперевозчики эксплуатировать не будут.

«В рамках программы модернизации флота воздушных судов авиакомпания "Россия" готовится к постепенному выводу из эксплуатации самолетов Boeing 747. Согласно принятой в авиакомпании стратегии, активный вывод из парка лайнеров этого типа намечен на 2023 год», — сказал ТАСС Стариков.

«Россия», — единственная российская пассажирская авиакомпания, которая использует двухпалубные самолеты. Флот Boeing 747 авиакомпании насчитывает девять таких воздушных судов. Они используются для перевозок по популярным туристическим направлениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТриумф и катастрофы Ту-104

Boeing 747 в гражданской авиации получили статус культовых самолетов. Первый полет машина осуществила в 1969 году. Он получил прозвище Jumbo Jet. Это — первое в истории авиации двухпалубное воздушное судно. Авиакомпании используют верхнюю палубу для бизнес-класса, она же визуально создает характерный «горб» самолета.

Сейчас Boeing производит только самолеты 747 в грузовой версии. В 2022 компания планирует закрыть производство легендарного лайнера.

Еще по теме
МС-21 прошел виртуальные испытания на столкновения с птицами
Самолет «Байкал» выполнил первый полет
Новосибирский фотограф опубликовал красивые снимки МС-21
Пять новых авианаправлений запустят из Улан‑Удэ
смотреть все
Экономика #Авиа #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дефицит воды ждет Кузбасс без Крапивинской ГЭС
«Ак Барс» станет первым соперников «Авангарда» в плей-офф
Пациент скорой помощи скончался после ДТП в Иркутской области
Новосибирская область прибавила за сутки сразу 2 тысячи заразившихся
Самое популярное
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Игра It Takes Two получит экранизацию
Российские власти выделят деньги на патриотические видеоигры
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
Обсуждение (3)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Уже давным давно и сейчас происходят перебои с подачей электричества во многих городах Украины. Оно (...

mosquito__2010

Когда уже на власти Украины смирительные рубашки понадевают ) ? Это же цирк с конями !

pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!

arkan

Ждем новостей о том что вся Украина осталась без электроснабжения.
Sibnet.Ru